Синоптики пообещали москвичам облачную погоду 11 декабря

Москва, 11 декабря. Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в эту среду, 11 декабря.

Метеорологи обещают жителям столицы облачную погоду с прояснениями, без осадков. Столбики термометров будут колебаться от нуля до +2 градусов. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Атмосферное давление сохранится в пределах нормы— 751 мм ртутного столба, северный ветер будет достигать 8 м/c.

Направление ветра изменится на юго-восточное ближе к ночи, а отметка ртутного столба опустится до -3 градусов, отмечает «Газета.ру».

Напомним, ранее синоптики рассказали, когда в Москве установится постоянный снежный покров.