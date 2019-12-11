Российские боксеры не поедут на токийские Игры без национального флага

Москва, 11 декабря. Российские боксеры отказались ехать на токийские Игры-2020 без национального флага. Об этом заявил журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

«Ребята просят через суды добиться права выступать под флагом. Сейчас нужно посмотреть на шаги ОКР и РУСАДА, но и мы сами проанализируем возможность оспаривания этого решения», — сказал он.

По словам Кремлева, самое главное для спортсменов — выступление под российским триколором и с гимном. В противном случае, указал он, в участии нет смысла, сообщает РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия собирается подать заявку на проведение европейского первенства по боксу 2021 года в Челябинске и Кубка мира в 2020 году.

По мнению Кремлева, необходимо выйти на какое-то соглашение с WADA, чтобы и Кубок мира, и чемпионат Европы провести в России. При этом он обратил внимание на то, что допинг является не российской, а мировой проблемой.

В понедельник исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) объявил об отстранении российских спортсменов от участия в крупных международных стартах. В WADA указали, что на ближайшие Игры и Паралимпиаду, а также на чемпионаты мира допустят исключительно «чистых» спортсменов, при этом они будут соревноваться в нейтральном статусе — без флага и гимна страны. Кроме того, Россия на четыре года лишится права проводить крупные международные соревнования.