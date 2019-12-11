Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Россияне смогут обращаться в поликлиники и больницы без полиса ОМС

33
0 Оставить комментарий

Россияне смогут обращаться в поликлиники и больницы без полиса ОМС

Москва, 11 декабря. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) вместе с территориальным фондом ОМС Московской области занимается созданием сервиса, благодаря которому можно будет обращаться за медицинской помощью без полиса ОМС, передают в пресс-службе ФОМС.

Как объясняют в организации, благодаря новому сервису жители России смогут обращаться в медучреждения по паспорту.

«Проверка страхования будет проходить в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени, что обеспечит технологическую возможность обращения застрахованного лица в медицинскую организацию без предъявления полиса ОМС на физическом носителе», — сообщает пресс-служба ФОМС.

Как заявляет замначальника управления информационно-аналитических технологий ФОМС Виктор Журавлев, технологическое обеспечение сервиса уже находится на стадии реализации.

«Дополнительно будут требоваться внесения изменений в нормативно-правовые акты», — подчеркивает Журавлев.

Он добавляет, что новая технология не будет обязательна к применению во всех медицинских организациях страны.

«Этот сервис зависит от региональной политики, это не обязательная история. Если территориальный фонд субъекта готов провести масштабную работу с целью обеспечения этой возможностью своих медицинских организаций, то все «взлетит». Если уже сейчас они к нам обратятся, такая возможность может быть им предоставлена», — рассказывает замначальника управления информационно-аналитических технологий ФОМС.

В фонде также напоминают, что в скором времени для граждан России будет доступна еще одна новая форма ОМС — цифровой полис (образ полиса будет сохранен на электронном носителе, к примеру, на смартфоне).

Чтобы данная версия полиса имела силу, необходимо внести коррективы в действующие правила ОМС.  Требуемые поправки в законодательство ФОМС собирается внести в марте 2020 года, заявляют в пресс-службе организации.

В ФОМС обращают внимание россиян, что появление новых форм полисов ОМС не означает отказ от старых версий документа на физическом носителе.

infox - new
Источник: RT
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров