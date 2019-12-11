Россияне смогут обращаться в поликлиники и больницы без полиса ОМС

Москва, 11 декабря. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) вместе с территориальным фондом ОМС Московской области занимается созданием сервиса, благодаря которому можно будет обращаться за медицинской помощью без полиса ОМС, передают в пресс-службе ФОМС.

Как объясняют в организации, благодаря новому сервису жители России смогут обращаться в медучреждения по паспорту.

«Проверка страхования будет проходить в регистратуре медицинской организации в режиме реального времени, что обеспечит технологическую возможность обращения застрахованного лица в медицинскую организацию без предъявления полиса ОМС на физическом носителе», — сообщает пресс-служба ФОМС.

Как заявляет замначальника управления информационно-аналитических технологий ФОМС Виктор Журавлев, технологическое обеспечение сервиса уже находится на стадии реализации.

«Дополнительно будут требоваться внесения изменений в нормативно-правовые акты», — подчеркивает Журавлев.

Он добавляет, что новая технология не будет обязательна к применению во всех медицинских организациях страны.

«Этот сервис зависит от региональной политики, это не обязательная история. Если территориальный фонд субъекта готов провести масштабную работу с целью обеспечения этой возможностью своих медицинских организаций, то все «взлетит». Если уже сейчас они к нам обратятся, такая возможность может быть им предоставлена», — рассказывает замначальника управления информационно-аналитических технологий ФОМС.

В фонде также напоминают, что в скором времени для граждан России будет доступна еще одна новая форма ОМС — цифровой полис (образ полиса будет сохранен на электронном носителе, к примеру, на смартфоне).

Чтобы данная версия полиса имела силу, необходимо внести коррективы в действующие правила ОМС. Требуемые поправки в законодательство ФОМС собирается внести в марте 2020 года, заявляют в пресс-службе организации.

В ФОМС обращают внимание россиян, что появление новых форм полисов ОМС не означает отказ от старых версий документа на физическом носителе.