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ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

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ВСУ один раз за сутки обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 11 декабря. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за прошедшие 24 часа один раз нарушили режим прекращения военных действий в зоне ответственности Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в среду в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что под обстрел попал район села Логвиново. По имеющимся данным, украинские военные вели обстрел из минометов и различных гранатометов.

Напомним, участники контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению режима прекращения огня в регионе. Киевские силовики регулярно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. Ситуацию пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной подгруппы, но ВСУ систематически нарушают взятые на себя обязательства.

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