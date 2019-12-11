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Кадыров заявил, что Лужков был настоящим другом Чечни

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Кадыров заявил, что Лужков был настоящим другом Чечни

Москва, 11 декабря. Президент Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего градоначальника Москвы Юрия Лужкова, подчеркнув, что тот был настоящим другом Чечни.

Рамзан Кадыров заявил, что в трудные годы для жителей Чечни Лужков приезжал в Грозный и оказывал помощь в постройке одних из первых послевоенных учебных заведений в республике.

«Юрий Михайлович был настоящим другом Чечни, помогал нашим деятелям культуры, литературы, искусства. Я выражаю искренние соболезнования семье, родным и близким Юрия Михайловича», — написал у себя в Telegram руководитель Чеченской республики.

Юрий Лужков был мэром столицы на протяжении восемнадцати лет, с 1992 по 2010 год. Он ушел из жизни 10 декабря 2019 года в возрасте 83 лет в Мюнхене. Причиной смерти Лужкова стали осложнения после операции на сердце. Соболезнования родным и близким экс-мэра Москвы уже выразило высшее руководство страны в лице президента России Владимира Путина, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, а также действующего мэра столицы Сергея Собянина.

Как заявил председатель Московской городской думы Алексей Шапошников, память о Юрии Лужкове может быть увековечена в Москве.

«Мы, безусловно, должны отдать дань памяти этому блистательному политику. Уверен, что его память будет увековечена в Москве», — говорит председатель Мосгордумы.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 12 декабря, проведет отпевание бывшего московского градоначальника в храме Христа Спасителя. Лужков будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

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Источник: РИА Новости
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