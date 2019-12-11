Лавров встретился с Трампом и Помпео в США. События дня. ФАН-ТВ

Лавров встретился с Трампом и Помпео в Вашингтоне Насыщенная программа ждала в последние дни министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Вслед за «нормандским саммитом» в Париже дипломат направился в Вашингтон, где встретился с американским президентом Дональдом Трампом и госсекретарем США Майком Помпео. Они обсудили давно накопившиеся вопросы: кризис «оружейных договоров», «визовые войны», санкции против «Северного потока — 2» и, конечно, непрерывную истерию по мнимому «российскому вмешательству». Последняя тема, кажется, вновь станет актуальной перед выборами президента Штатов 2020 года, хотя споры не утихают и вокруг 2016-го. Никаких доказательств вмешательства России, конечно, как не было, так и нет, но Лавров ясно дал понять: наша страна готова развеять все подозрения и даже предлагает США опубликовать переписку обеих стран, которая велась по закрытым каналам с октября 2016-го по январь 2017 года. Вообще, такая идея звучала еще в адрес прежних американских властей во главе с Бараком Обамой, но его администрация от публикации отказалась. Вместе с тем Лавров снова поднял тему Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) между Россией и США, который истекает в 2021 году. Трамп подтвердил, что в целом поддерживает идею о его продлении, но ждет, что сфера оружейного контроля станет более глобальной (при участии других крупных игроков, например, Китая). Кроме того, Лавров, Трамп и Помпео затронули ситуацию в Ливии, Иране, Сирии и другую мировую проблематику. «Мы согласились продолжать искать пути снятия различных раздражителей в двусторонней сфере. Это и ситуация с арестом российских граждан за рубежом, это и ситуация в визовой сфере. <...> Мы на это настроены. Сегодня почувствовали взаимный аналогичный настрой американской стороны. Признателен Майку Помпео. Мы хотим продолжать диалог. Я приглашаю его в удобное время посетить РФ», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Стрельба в Нью-Джерси унесла жизни шести человек В самих Штатах сегодня тревожная обстановка. Шесть человек, в том числе двое нападавших, погибли из-за стрельбы в американском Нью-Джерси. СМИ сообщают, что все началось, когда стражи порядка вычислили банду наркоторговцев. Завязалась перестрелка, жертвой которой стал один полицейский, после чего злоумышленники укрылись в местном супермаркете. Там они убили еще троих очевидцев, но в итоге сами были ликвидированы. Хотя один стрелок, по предварительным данным, успел скрыться. Сейчас территория магазина оцеплена, ведется расследование инцидента.

Противники пенсионной реформы вышли на акцию во Франции А во Франции не утихают протесты, причем на сей раз не «желтых жилетов», а противников пенсионной реформы. Их новая забастовка прошла параллельно с «нормандским саммитом» в Париже. Видео с места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей. Сотни человек потребовали отставки президента страны Эммануэля Макрона, а его место некоторые даже предложили занять российскому лидеру Владимиру Путину, который в эти дни также находился во французской столице. Напомним, что протесты здесь связаны с реформой, которая отменяет привилегии для отдельных профессий — граждане теряют возможность получать больше денег и выходить на пенсию раньше срока. Этим возмутились многие профсоюзы, чьи сторонники провели акции по всей Франции. И они еще продолжаются.