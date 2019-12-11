Лавров встретился с Трампом и Помпео в США. События дня. ФАН-ТВ

Лавров встретился с Трампом и Помпео в Вашингтоне
Насыщенная программа ждала в последние дни министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Вслед за «нормандским саммитом» в Париже дипломат направился в Вашингтон, где встретился с американским президентом Дональдом Трампом и госсекретарем США Майком Помпео. Они обсудили давно накопившиеся вопросы: кризис «оружейных договоров», «визовые войны», санкции против «Северного потока — 2» и, конечно, непрерывную истерию по мнимому «российскому вмешательству». Последняя тема, кажется, вновь станет актуальной перед выборами президента Штатов 2020 года, хотя споры не утихают и вокруг 2016-го. Никаких доказательств вмешательства России, конечно, как не было, так и нет, но Лавров ясно дал понять: наша страна готова развеять все подозрения и даже предлагает США опубликовать переписку обеих стран, которая велась по закрытым каналам с октября 2016-го по январь 2017 года. Вообще, такая идея звучала еще в адрес прежних американских властей во главе с Бараком Обамой, но его администрация от публикации отказалась. Вместе с тем Лавров снова поднял тему Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) между Россией и США, который истекает в 2021 году. Трамп подтвердил, что в целом поддерживает идею о его продлении, но ждет, что сфера оружейного контроля станет более глобальной (при участии других крупных игроков, например, Китая). Кроме того, Лавров, Трамп и Помпео затронули ситуацию в Ливии, Иране, Сирии и другую мировую проблематику.
«Мы согласились продолжать искать пути снятия различных раздражителей в двусторонней сфере. Это и ситуация с арестом российских граждан за рубежом, это и ситуация в визовой сфере. <...> Мы на это настроены. Сегодня почувствовали взаимный аналогичный настрой американской стороны. Признателен Майку Помпео. Мы хотим продолжать диалог. Я приглашаю его в удобное время посетить РФ», — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Стрельба в Нью-Джерси унесла жизни шести человек
В самих Штатах сегодня тревожная обстановка. Шесть человек, в том числе двое нападавших, погибли из-за стрельбы в американском Нью-Джерси. СМИ сообщают, что все началось, когда стражи порядка вычислили банду наркоторговцев. Завязалась перестрелка, жертвой которой стал один полицейский, после чего злоумышленники укрылись в местном супермаркете. Там они убили еще троих очевидцев, но в итоге сами были ликвидированы. Хотя один стрелок, по предварительным данным, успел скрыться. Сейчас территория магазина оцеплена, ведется расследование инцидента.
Противники пенсионной реформы вышли на акцию во Франции
А во Франции не утихают протесты, причем на сей раз не «желтых жилетов», а противников пенсионной реформы. Их новая забастовка прошла параллельно с «нормандским саммитом» в Париже. Видео с места событий передает корреспондент Федерального агентства новостей. Сотни человек потребовали отставки президента страны Эммануэля Макрона, а его место некоторые даже предложили занять российскому лидеру Владимиру Путину, который в эти дни также находился во французской столице. Напомним, что протесты здесь связаны с реформой, которая отменяет привилегии для отдельных профессий — граждане теряют возможность получать больше денег и выходить на пенсию раньше срока. Этим возмутились многие профсоюзы, чьи сторонники провели акции по всей Франции. И они еще продолжаются.
В СовФеде поддержали закон о наказании чиновников за хамство
Тем временем в российском Совете Федерации поддержали законопроект о наказании для чиновников за оскорбление граждан. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Александр Старовойтов. По его словам, СовФед уже направил положительное заключение на документ. Он предполагает дополнительную ответственность для должностных лиц государства, в частности, для любителей похамить. Депутат напомнил, что сейчас в нашей стране есть уголовная статья за оскорбление власти, а новый закон призван «восстановить баланс» для граждан. Накануне российский лидер Владимир Путин на заседании Совета по правам человека поддержал идею таких поправок. Старовойтов в свою очередь выразил надежду, что после слов президента этот процесс ускорится.