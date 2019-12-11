В Крыму призвали ООН посетить полуостров и спасти свой авторитет

Севастополь, 11 декабря. Визит миссии ООН в Крым позволит в будущем не допускать распространение дезинформации на мировой арене и спасти подорванный авторитет данной организации. Об этом заявил в среду журналистам председатель комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель, комментируя принятую ГА ООН резолюцию.

Гемпель обратил внимание на то, что ООН в течение последних пяти лет принимает разные «провокационные резолюции по Крыму, полные дезинформации». По его словам, в ООН обязаны вспомнить принципы, по которым формировалась данная организация.

«Всему этому пора положить конец. Это позволит не только удостовериться в законности воссоединения Крыма с Россией, но и спасти подорванный авторитет организации», — передает РИА Новости его слова.

Гемпель также отметил, что крымчане готовы оказать миссии ООН гостеприимный прием, но при условии согласования визита по линии министерства иностранных дел, сообщает «Царьград».

Напомним, ранее ГА ООН проголосовала за предложенную украинской стороной резолюцию по «проблеме милитаризации» Крыма, а также части Черного и Азовского морей. В документе указано, что РФ «должна вывести» войска с полуострова, а представителям международных организаций советуют воздержаться от поездок в Крым без согласования с Киевом.

Политолог Иван Мезюхо прокомментировал ситуацию, отметив, что в Киеве продолжают плодить фейки о полуострове. Кроме того, как отметил эксперт в эфире радио Sputnik, резолюция ООН по Крыму «не стоит бумаги, на которой написана».

Как сообщала «Газета.Ru», Крым стал российским регионом в марте 2014 года после проведенного там референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ. Киев по-прежнему считает Крым украинской территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее востоковед Евгений Сатановский объяснял, как и почему Крым снова стал российским регионом. Он напомнил, что полуостров был украинским всего 24 года. До этого времени он был в составе СССР, а теперь — в составе РФ. Сатановский указал, отмечал Infox.ru, что регион никто не бомбит и не обстреливает, потому что он российский.