Россияне рассказали, какую зарплату считают справедливой

Москва, 11 декабря. Эксперты Общественной палаты выяснили, что 35% россиян считают справедливым минимумом доходов для работающего человека зарплату более 50 тысяч рублей.

Согласно итогам исследования «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления», справедливым доход в диапазоне от 40-50 тысяч рублей считают 31% россиян, 30-40 тысяч рублей — 20%, 21-30 тысяч рублей — 10%.

Чаще всего россияне сталкиваются с неравенством из-за разницы в доходах, рассказали авторы исследования. Соответствующий ответ дали 60% опрошенных, 49% отметили доступ к качественным медицинским услугам, 38% проголосовали за территориальное неравенство. О невозможности обеспечить личную безопасность и безопасность близких заявили 13%, на неравенство в доступе к благоприятной экологической среде и культурным благам пожаловались 11% и 8% участников опроса, соответственно.

Основные надежды на снижение неравенства в обществе 97% участников опроса связывают с дополнительными усилиями государства, за снижение «демонстративного потребления» проголосовали 91% респондентов, за социальную ответственность бизнеса — 80%, за роль активистов и некоммерческих организаций — 71%.

С разной периодичностью чувство социальной несправедливости испытывают подавляющее большинство россиян. Не сталкиваются с этим явлением лишь 1% опрошенных.

С утверждением, что государство должно нивелировать чрезмерную разницу в доходах граждан согласились 90% участников опроса.

Исследование «Социальное неравенство в современном российском обществе и пути его преодоления» проходило в формате заполнения на условиях анонимности электронной анкеты. Опрос проводился в период с 19 ноября по 6 декабря текущего года. Анкеты заполнили 674 посетителя сайта Общественной палаты. Количество мужчин и женщин среди участников исследования было одинаковым.