Военные медики РФ в Сирии оказывают помощь жителям города Кобани

Кобани, 11 декабря. Доктора медицинского отряда специального назначения (МОСН) приступили к оказанию помощи жителям сирийского города Кобани в провинции Алеппо, большое число которых страдает хроническими заболеваниями.

По словам российских специалистов, на данном этапе наблюдается большой спрос на медицинскую помощь, поскольку в регионе идет разгар сельскохозяйственных работ. Особо остро вопрос о нехватке докторов, медицинской аппаратуры и препаратов стоит в небольших поселениях севера Сирийской Арабской Республики. Именно в такие населенные пункты российские специалисты выезжают вместе с сирийскими коллегами в составе мобильной медицинской группы, сообщает ТАСС.

Напомним, в понедельник Федеральное агентство новостей опубликовало третий материал из серии публикаций о текущей ситуации в САР, в котором речь идет о действиях российских военных в борьбе с террористами. Журналисты представили уникальные доказательства того, как РФ боролась с террористами «Исламского государства»1 (запрещена в России) в Сирии. Бывший боевик террористической группировки рассказал об ожесточенных боях за нефтегазовые поля в районе сирийской Пальмиры.

Ранее ФАН опубликовал вторую часть расследования, в котором речь идет о связях Соединенных Штатов и боевиков в Сирии. Американцы регулярно поставляют террористам инструкторов, обеспечивает всем необходимым вооружением, беспилотными летательными аппаратами и наемниками в обмен на сирийские природные богатства. ФАН удалось получить улики, подтверждающие участие американцев в формировании и финансировании ИГ1.

В первой части расследования речь шла о связях беглого олигарха Михаила Ходорковского и сотрудника «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГ. Так, среди вещей террористов был найден номер телефона российского репортера.

1 Организация запрещена на территории РФ.