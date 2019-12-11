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Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся в Волгоградской области, ФАН публикует фото

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Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся в Волгоградской области, ФАН публикует фото

Волгоград, 11 декабря. Рейсовый автобус с пассажирами на борту попал в ДТП на трассе в Михайловском районе Волгоградской области, сообщается о десяти пострадавших.

Как стало известно ФАН, дорожно-транспортное происшествие произошло 10 декабря в 22.50 (21.50 по московскому времени) на региональной трассе «Михайловка-Елань». В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии с места происшествия.

Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся в Волгоградской области, ФАН публикует фото

«ДТП произошло в районе поселка Секачи, опрокинулся в кювет автобус Neoplan. Один пассажир зажат, по предварительной информации, еще троим требуется помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются», — передает представитель регионального МВД.

По его словам, к месту происшествия оперативно выехали подразделения ГИБДД, МЧС и полиции.

Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся в Волгоградской области, ФАН публикует фото

«Обстоятельства ДТП, количество пострадавших устанавливаются», — заявляют в местном МВД.

Как передает информированный источник, в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали десять пассажиров.

«Девять пассажиров смогли выбраться из автобуса самостоятельно, еще один был зажат», — сообщает источник, отмечая, что всего в транспортном средстве находилось десять человек.

Рейсовый автобус с пассажирами перевернулся в Волгоградской области, ФАН публикует фото

По предварительным данным, возможной причиной ДТП стал туман и гололед.

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