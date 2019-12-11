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Лавров не исключил, что скоро российских дипломатов обвинят в приеме допинга

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Лавров не исключил, что скоро российских дипломатов обвинят в приеме допинга

Москва, 11 декабря. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал абсурдными заявления влиятельного американского конгрессмена Адама Шиффа, который охарактеризовал встречу Лаврова с главой вашингтонской администрации Дональдом Трампом «победой российской пропаганды».

«Если господин Шифф так характеризует элементарные для любой другой страны контакты на уровне министров иностранных дел и факт приема министра иностранных дел президентом страны-хозяйки, то, может, скоро наших дипломатов обвинят в том, что мы допинг принимаем, и потребуют нас привлекать к уголовному наказанию», — подчеркнул руководитель дипломатического ведомства в ходе пресс-конференции в столице США.

Российский министр отметил, что абсурдность этой позиции и для него, и для любого здравомыслящего человека совершенно очевидна, сообщает RT.

Напомним, представители Демократической партии Штатов, которые ранее обвиняли главу Белого дома Дональда Трампа в «сговоре с Россией», продолжают критиковать его за встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым. Так, конгрессмен Адам Шифф назвал это «победой российской пропаганды», а лидер демократов в сенате Чак Шумер окрестил встречу «тайной», потому что на ней не было репортеров.

Как сообщал «Царьград», сам Трамп в своем Twitter-аккаунте выложил совместное с Лавровым фото и отметил, что это была «хорошая встреча».

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Источник: RT
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