Назван самый комфортный город для жизни в России

Москва, 11 декабря. Самым комфортным и доступным для жизни российским городом признан Краснодар. Исследование проводил институт территориального развития «Урбаника».

Столица Кубани, по мнению исследователей, интенсивно развивается в последние 10-15 лет. Там доступные цены на жилье и недвижимость, а также благоприятные климатические условия.

Следом за южным и теплым Краснодаром идет Сургут. Город примечателен большими зарплатами в сочетании с высоким качеством жизни и благоустроенной городской средой. Тройку лидеров замкнул Санкт-Петербург. Северная столица выделяется низкими расходами на коммуналку, хорошей экологией и обеспеченностью жильем. Однако исследователи отмечают не самое выгодное соотношение заработной платы и стоимости покупки или аренды жилья в Петербурге.

Также в топ-5 вошли Тюмень и Калуга. Москва заняла всего лишь 52 место. Низкие показатели российской столицы, урбанисты связывают со слишком дорогой стоимостью жизни в сравнении со средними доходами.

Каждый город мог максимально набрать 100 баллов, которые складывались из двух показателей — качество городской среды и цена на услуги.

Ранее Москва была включена в топ-10 городов мира, по версии зарубежного агентства Resonance Consultancy. Столица России заняла шестую строчку, обойдя такие города как Чикаго, Сингапур, Дубай и Сан-Франциско.

Москва также вошла в топ-40 рейтинга самых инновационных городов мира Innovation Cities Global Index, а также в топ-50 лучших городов для студентов по версии рейтинга QS Best Student Cities Ranking.

Отмечается, что в рейтинге российских городов по качеству жизни, который был составлен специалистами из Финансового университета при правительстве, первую строчку заняла столица Татарстана — Казань.