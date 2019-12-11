Врачи рассказали, как определить рак легких с помощью стула

Москва, 11 декабря. Врачи рассказали о простом тесте со стулом, который поможет определить рак легких на ранних стадиях.

Онкологи отмечают, что часто рак легких проявляется лишь на поздних стадиях, когда лечение бывает сложным и затруднительным. Однако заболевание может развиваться по пути паранеопластического синдрома, который обусловлен неспецифическими реакциями некоторых органов.

Для выявления возможных признаков заболевания специалисты советуют пройти тест. Испытуемому надо сесть на стул и встать с него без помощи других людей или посторонних предметов. Если человек не справляется самостоятельно, есть вероятность развития опасного заболевания.

Врачи объясняют это тем, что в ряде случаев при раке легких происходит паранеопластическая дегенерация мозжечка и человек испытывает трудности с речью, глотанием и сохранением равновесия. Синдром также вызывает изменение чувствительности, мышечную слабость, нарушение зрения и поведения.

Среди наиболее распространенных синдромов рака легких медики отмечают боли в груди, кашель, потерю аппетита и неприятные ощущения при дыхании.

Ранее китайские ученые выяснили, что лактобактерии Lactobacillus rhamnosus помогут восстановить повреждения печени. Полезные микроорганизмы содержатся во многих кисломолочных продуктах, например, в твороге, йогурте, сметане и сырах мягких сортов. Они входят в состав пробиотиков, направленных на повышение иммунитета и регулирование состава кишечной микробиоты. Lactobacillus rhamnosus — самый распространенный штамм.