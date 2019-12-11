В России разработан аналог американской винтовки М16 под советский патрон

Москва, 11 декабря. Российская оружейная компания ООО «Промтехнология», которая выпускает высокоточные винтовки и карабины под брендом ORSIS, создала вариант американской штурмовой винтовки AR-15 (в армию США принята под индексом М16) под автоматный патрон калибра 7,62х39 мм, сообщает пресс-служба компании.

«Аналог американской винтовки AR-15 прошел испытания в «русском» калибре 7,62х39 мм. Пуля патрона в два раза тяжелее, чем пуля американского автоматного патрона 5,56 и, соответственно, имеет большую энергию на всех дистанциях практической стрельбы. Весовые параметры и параметры отдачи не увеличились по сравнению с меньшим калибром», — сообщают в оружейной компании.

Как подчеркивают в «Промтехнологии», они также разработали армейскую вариацию винтовки с возможностью вести автоматический огонь. Отмечается, что винтовки с новым калибром производятся в Москве и комплектуются высокоточными стволами собственного производства под брендом ORSIS. Отечественные стволы существенно увеличивают точность оружия по сравнению с оригинальной американской конструкцией.

«На данный момент общий настрел при испытаниях на ресурс превысил 17 тысяч выстрелов. При этом показатели точности и кучности остались в пределах заявленной нормы 1,5-2 МОА (угловая минута. — Прим. ФАН) целевыми боеприпасами на дистанцию 300 метров. Винтовка также прошла климатические испытания», — поделился результатами тестирования производитель.

В сентябре 2019 года ООО «Промтехнология» начала серийный выпуск винтовок ORSIS-AR15J, аналога оригинальной американской полуавтоматической винтовки AR-15 с калибром 5,56х45 мм.

AR-15 с калибром 5,56х45 мм была создана во второй половине 1950-х годов для американских вооруженных сил. В 1962 году была принята на вооружение под индексом M16 и используется до настоящего времени.