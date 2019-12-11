Соловьев напомнил Зеленскому о запрете на въезд на Украину

Москва, 11 декабря. Российский телеведущий Владимир Соловьев ответил на упрек президента Украины Владимира Зеленского о том, что тот не бывает в стране, но говорит о ней в эфире. Ответ прозвучали в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Ведущий напомнил, что въезд на Украину ему запрещен. В ответ на приглашение Соловьев предложил Зеленскому сделать интервью и пригласил его в Донецк. Кроме того, телеведущий намекнул президенту Украины на неумелый уход от ответа на вопрос об отсутствии прямого диалога представителями Донецкой и Луганской народных республик.

Соловьев обратил внимание на то, что, в отличие от Зеленского, президент России Владимир Путин говорил на «нормандском» саммите о людях.

Встреча «нормандской четверки» состоялась 9 декабря в Париже. В переговорах, участвовали президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, глава Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский.

По итогам саммита участники «четверки» согласовали коммюнике, в котором Минские договоренности названы базисом для работы «нормандского формата», сообщила газета «Известия». Также в документе сказано, что к концу марта 2020 года стороны должны провести разведение сил в трех новых точках и в течение 30 дней открыть новые пункты пропуска на границе.

Кроме этого, страны «четверки» призвали контактную группу до конца 2019 года провести обмен пленными по принципу «всех на всех» и обеспечить «полный и безусловный доступ» представителей «Красного Креста» ко всем удерживаемым лицам.

Новая встреча в «нормандском формате» состоится через четыре месяца. Одной из основных тем для обсуждения станет проведение местных выборов в Донбассе.