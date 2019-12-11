Лавров допустил срыв мирного урегулирования в Донбассе из-за украинских радикалов

Вашингтон, 11 декабря. Требования украинских неонацистов и радикалов к президенту Владимиру Зеленскому направлены на срыв мирного урегулирования в Донбассе. Такую позицию высказал глава российского МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Сейчас националисты, радикалы и неонацисты устраивают шоу, требуя от президента Зеленского «не сдавать родину», «не капитулировать», «не допускать государственной измены» и не вступать ни в какой прямой диалог», — сказал американским журналистам Сергей Лавров.

Лавров сказал, что за протестными акциями ультраправых сил на Украине стоит экс-президент Порошенко.

«Причем чуть ли не во главе этого процесса стоит бывший украинский президент Петр Порошенко, который подписывал Минские договоренности, конечно, это нацелено на то, чтобы не допустить никакого урегулирования, чтобы дальше пытаться следовать пословице «кому война, а кому мать родная»», — заявил министр иностранных дел Российской Федерации.

По словам российского дипломата, решению конфликта может помочь прямой диалог между Киевом, Донецком и Луганском.

«Что касается столиц, в которых стоит искать дополнительные ресурсы для решения украинских проблем, для выполнения Минских договоренностей, то я бы упомянул после Киева не Москву и Вашингтон, а Донецк и Луганск», — говорит Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России выразил надежду, что нынешний глава Украины Владимир Зеленский будет строго следовать своим обещаниям, которые он дал в ходе предвыборной кампании, в том числе и остановить вооруженные действия в Донбассе. Лавров подчеркивает, что этого можно достичь, только неукоснительно придерживаясь Минских договоренностей.