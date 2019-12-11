В Раду внесен законопроект об особом статусе Донбасса

Киев, 11 декабря. Глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и депутат Верховной рады Украины Александр Корниенко зарегистрировали законопроект с поправками к закону об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. Информация об этом опубликована на сайте украинского парламента.

Полный текст документа еще не обнародован. Речь в поправках идет о продлении действующего закона об особом статусе Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский после саммита «нормандской четверки» в Париже заявил, что закон будет продлен на год. Однако в коммюнике по итогам саммита указано, что Киев согласен на постоянный особый статус региона.

Саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины состоялся 9 декабря в Париже. Главной темой встречи стало урегулирование гражданской войны на Украине.

Итоги саммита подвергла критике лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Депутат призвала президента разъяснить обществу легитимизацию «формулы Штаймайера», сообщила «Газета.ру».

Лидер «Батькивщины» заявила, что возмущена пунктом о стремлении Киева предоставить особый статус отдельным территориям Донбасса на постоянной основе в официальном коммюнике по итогам саммита. Тимошенко добавила, что Зеленский должен провести «откровенный разговор» с украинским обществом и разъяснить результаты саммита «нормандской четверки» в Париже.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.