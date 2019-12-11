Лавров рекомендовал США отказаться от продолжения курса Волкера по Украине

Вашингтон, 11 декабря. Соединенные Штаты Америки могут поспособствовать урегулированию украинского кризиса, если настроят Киев следовать Минским соглашениям, а не продолжать курс экс-спецпредставителя США на Украине Курта Волкера, который фактически выступал за оккупацию Донбасса. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам поездки в Вашингтон.

«США, как и любая страна, другие западные и незападные столицы, тоже могут помочь, если будут настраивать ту украинскую сторону, на которую они влияют, — а в данном случае, если мы говорим о США, речь идет о Киеве, — на добросовестное выполнение Минских договоренностей», — говорит Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России подчеркивает, что если США останется на позициях, выработанных бывшим специальным представителем США на Украине Куртом Волкером, то дело добром не закончится.

Сергей Лавров напомнил, что Курт Волкер выступал с инициативой «ввести под флагом ООН в Донбасс оккупационные войска, распустить все структуры, которые на данный момент обеспечивают жизнедеятельность Донецкой и Луганской народных республик, сформировать там международную администрацию, ввести международную полицию и тем самым как бы кризис урегулировать, а потом уже провести выборы».

«Понятно, что после ввода оккупационных сил, оккупационной администрации, выборы станут уже делом косметическим», — подчеркивает российский дипломат.

Лавров выразил надежду, что зарубежные коллеги поддержат выполнение резолюции Совбеза ООН.

«Поэтому надеемся, что наша работа по разъяснению ситуации вокруг Минских договоренностей не будет бесполезной, и наши зарубежные коллеги будут помогать неукоснительно выполнять резолюцию Совета Безопасности ООН 2202 (резолюция закрепляет Минские договоренности. — Прим. ФАН)», — констатирует министр иностранных дел России.

Встреча «нормандской четверки» посвященная урегулированию ситуации на востоке Украины с участием лидеров РФ, ФРГ, Украины и Франции состоялась 9 декабря в Париже. Сергей Лавров был членом российской делегации.