Лавров пошутил в Вашингтоне про импичмент и санкции

Вашингтон, 11 декабря. Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пошутил, что каждый приезд в Соединенные Штаты сопровождается либо санкциями, либо импичментом. Об этом Лавров рассказал на пресс-конференции по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

«Мне кажется, какой день ни выбери — по приезде в Вашингтон всегда совпадешь либо с санкциями, либо с импичментом», — пошутил министр иностранных дел России в ответ на слова журналиста, что его приезд совпал с обсуждением в США очередных санкций в отношении РФ и слушаниях об импичменте президента Трампа.

Также российский министр ответил на высказывание конгрессмена Адама Шиффа, о том, что встреча Сергея Лаврова и Дональда Трампа является «победой российской пропаганды»

«Если господин Шифф так характеризует элементарные для любой другой страны контакты на уровне министров иностранных дел и факт приема министра иностранных дел президентом страны-хозяйки ... Может, скоро наших дипломатов обвинят в том, что мы допинг принимаем, и потребуют нас привлекать к уголовному наказанию», — с сарказмом прокомментировал необоснованные нападки Шиффа.

По словам главы МИД России, слова члена партии демократов — абсурдны.

«Абсурдность этой позиции господина Шиффа для меня абсолютно очевидна, как, убежден, и для любого здравомыслящего человек», — говорит Сергей Лавров.

Представители Демократической партии, которые часто приписывают американскому президенту «сговор» с Российской Федерацией, не упустили и этот случай для построения конспирологических теорий. Так, демократ Чак Шумер заявил, что встреча Лаврова и Трампа «секретна», так как проходила за закрытыми дверями и без журналистов.