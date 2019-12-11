Лавров рассчитывает, что Зеленский выполнит свое обещание остановить войну

Вашингтон, 11 декабря. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассчитывает, что президент Украины Владимир Зеленский остановит войну в Донбассе согласно своим предвыборным обещаниям. Об этом российский министр заявил на пресс-конференции в Вашингтоне.

Лавров отметил, что необходим прямой диалог между Луганском, Донецком и Киевом. По его словам, устроенное националистами и неонацистами шоу с требованиями не допускать госизмены, не капитулировать и не сдавать родину направленно на срыв урегулирования.

Глав МИД России подчеркнул, что Москва надеется на выполнение Зеленским предвыборного обещания прекратить войну.

«Мы рассчитываем, что президент Зеленский будет строго следовать своим предвыборным обещаниям остановить войну, прекратить гибель людей», — заявил Лавров.

Ранее стали известны подробности встречи президента России Владимира Путина и его украинского коллеги в Париже, сообщило RT. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, беседа была конструктивной. Он также выразил надежду, что первая встреча президентов положит начало сближению двух стран.

«Мы надеемся, что это станет хорошим началом для общения во имя решения тех сложных проблем, которые стоят между Москвой и Киевом в плане двустороннего сотрудничества», — отметил Песков.

Путин и Зеленский побеседовали в Париже, где проходила встреча в рамках формата «нормандской четверки». В переговорах также участвовали президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель.

На встрече было принято решение до конца года произвести обмен пленными, а также продолжить работу по разведению сил на линии соприкосновения.