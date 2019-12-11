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Трамп подвел итоги встречи с Лавровым

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Трамп подвел итоги встречи с Лавровым

Вашингтон, 11 декабря. Американский президент назвал беседу с Сергеем Лавровым «очень хорошей», а также выразил надежду на продолжение диалога с Россией в ближайшем будущем.

«Только что провел очень хорошую встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и представителями России​​​. Обсудили много тем, включая торговлю, Иран, Северную Корею, Договор РСМД, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Жду продолжения нашего диалога в ближайшем будущем!» — оставил запись у себя в Twitter президент Соединенных Штатов.

Лавров в свою очередь, сказал, что переговоры с американским президентом прошли в атмосфере взаимопонимания, и что сторонам удалось обсудить ряд важных проблем. В общей сложности, беседа Лаврова и Трампа длилась почти 50 минут.

Также глава МИД Российской Федерации отметил, что Трамп осознает выгоду американской стороны от партнерских отношений с Россией.

«Что касается отношений с Россией, то у нас нет оснований сомневаться, что Дональд Трамп искренне понимает выгоду для американцев, для американского бизнеса, для США в целом и для ситуации в мире от добрых отношений между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Отношений, которые не должны содержать элементы одолжений кого-то кому бы то ни было в одну или в другую сторону, которые должны опираться на баланс интересов, на прагматизм и на обоюдную выгоду», — заявил Сергей Лавров.

Но министр иностранных дел РФ подчеркнул, что не все в США разделяют такой настрой.

«Мы знаем, что не все в США разделяют наш настрой, пытаются всячески затормозить нормализацию наших отношений, пытаются обкладывать РФ все новыми и новыми санкциями», — говорит глава российского МИД.

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Источник: РИА Новости
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