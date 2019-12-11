Лавров предложил Трампу опубликовать переписку по «вмешательству в выборы»

Вашингтон, 11 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил президенту США Дональду Трампу опубликовать переписку российской и американской сторон о приписываемом РФ «вмешательстве в выборы».

«Я напомнил, что мы предложили нынешней администрации США предать гласности переписку по специально установленному на случай проявления рисков в киберпространстве каналу, переписку, которая осуществлялась между Москвой и Вашингтоном с октября 2016 года по январь 2017 года, из которой станет ясно, что мы готовы сотрудничать по любому опоросу, который связан с подозрениями США о нашем вмешательстве в выборы», — заявил Лавров.

Глава дипломатического ведомства отметил, что администрация предыдущего президента США Барака Обамы отказывалась придать эту переписку огласке.

Лавров 10 декабря прибыл с рабочим визитом в США, где встретился с главой Госдепартамента Майком Помпео и американским лидером. Беседа министра с Трампом длилась около 50 минут.

По итогам переговоров с главой Госдепартамента Лавров заявил, что отношения России и США не должны становиться на паузу, сообщило RT.

Он также отметил, что Москва будет продолжать диалог с Вашингтоном и искать возможности нормализовать отношения. По словам министра, нынешний уровень отношений не соответствует интересам обеих стран и мира в целом.

Кроме того, глава МИД России подчеркнул, что в США согласны с тем, что сохранение ситуации, в которой между двумя ядерными державами накапливаются противоречия, невозможно. По его словам, Москва настроена на то, чтобы добиваться улучшения отношений с Вашингтоном и уже чувствует аналогичный настрой США.