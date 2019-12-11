Лавров объяснил, что мешает Трампу наладить отношения с Россией

Вашингтон, 11 декабря. Американский президент Дональд Трамп осознает выгоду от добрых отношений с Российской Федерацией, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как утверждает глава российского МИД, партнерские отношения с Москвой выгодны для американского бизнеса, для США, и в целом для ситуации в мире.

«У нас нет причин сомневаться, что президент Дональд Трамп искренне понимает выгоду для американцев, для американского бизнеса, для США в целом и для ситуации в мире от добрых отношений между РФ и США. Отношений, которые не должны содержать элементы одолжений кого-то кому бы то ни было, которые должны опираться на баланс интересов, на прагматизм и на обоюдную выгоду», — говорит глава МИД Российской Федерации.

Однако Лавров считает, что не все в Соединенных Штатах разделяют этот настрой. Как он заявляет, некоторые всячески препятствуют нормализации отношений между сторонами и «пытаются обкладывать Российскую Федерацию все новыми и новыми санкциями».

Министр иностранных дел РФ сказал, что предложил Дональду Трампу обнародовать переписку Вашингтона с Москвой по теме вменяемого российской стороне «вмешательства» в выборы. Сергей Лавров напомнил, что переписка велась с октября 2016 года по январь 2017 года. Из нее очевидно, что Россия готова сотрудничать по всем вопросам, связанных с подозрениями во вмешательстве в процесс выборов, подчеркивает глава МИД.

«У нас нет сомнений в искренности президента Трампа», — подчеркивает Лавров.

Сергей Лавров прибыл в Вашингтон 10 декабря, чтобы провести переговоры с государственным секретарем США Майком Помпео. Также глава МИД РФ встретился и с американским президентом Трампом. Лавров и Трамп беседовали почти 50 минут.