Трамп поддержал идею Путина о двустороннем консультативном деловом совете

Вашингтон, 11 декабря. Вашингтон заинтересован в консультативном деловом совете РФ и США, с инициативой о создании которого выступил российский руководитель Владимир Путин, сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам визита в Вашингтон.

По словам Лаврова, идею создания российско-американского консультативного совета обсуждалась на переговорах в Вашингтоне. Данную инициативу предложил президент РФ на встречи с американским коллегой в Хельсинки. Предполагается, что в двусторонний деловой совет вошли бы лидеры частного бизнеса по 7–10 человек от каждой страны.

Основная особенность состоит в том, что совет пользовался бы поддержкой и Москвы, и Вашингтона и «вырабатывал бы прагматичные, ориентированные на взаимную выгоду договоренности».

«Наши коллеги сказали, что они эту идею поддерживают и по поручению президента Трампа уже формируют свою конкретную реакцию на нее», — сообщил Лавров.

Лавров во вторник прибыл в Вашингтон. Визит, который был подготовлен в сжатые сроки, проходит на фоне очередного витка напряженности в российско-американских отношениях, а также в разгар слушаний по импичменту Дональду Трампу. Министр провел встречи с госсекретарем США Майком Помпео и Трампом.

Как сообщала пресс-служба Белого дома, Трамп в ходе встречи с Лавровым заявил, что налаживание отношений с Россией позволит укрепить торговлю между государствами. Также в поддержку рациональности партнерских отношений с Россией высказался и глава МИД РФ.

На совместной пресс-конференции с Помпео Лавров сообщил, что торговый оборот между Россией и Соединенными Штатами увеличился при Трампе до 27 млрд долларов, несмотря на санкции. Министр подчеркнул, что эти цифры означают новые рабочие места как в РФ, так и в США, а также рост прибыли производителей.