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РФ и США готовы работать в тех областях, где «можно достичь успеха» — Лавров

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РФ и США готовы работать в тех областях, где «можно достичь успеха» — Лавров

Вашингтон, 11 декабря. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что РФ и США заинтересованы работать в тех областях, в которых «можно достичь успеха». Мнением министр поделился на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

«Мы понимаем внутреннюю ситуацию в США, но с обеих сторон есть заинтересованность работать в тех областях, где мы можем добиваться результатов», — заявил Лавров.

Министр иностранных дел России накануне прибыл с рабочим визитом в США, где встретился с главой внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Майком Помпео и американским лидером Дональдом Трампом.

По итогам переговоров с главой Госдепартамента Лавров заявил, что отношения России и США не должны становиться на паузу, сообщила «Газета.ру»

Министр также отметил, что Россия будет продолжать диалог с США и искать возможности нормализовать отношения. По его словам, нынешний уровень отношений между Москвой и Вашингтоном не соответствует интересам как обеих стран, так и мира в целом.

Лавров подчеркнул, что взгляды России и США на некоторые вещи различаются и рассчитывать на то, что получится одномоментно добиться взаимопонимания – наивно. Но глава МИД России подчеркнул, что американские партнеры разделяют точку зрения на невозможность сохранения ситуации, в которой между двумя ядерными державами накапливаются противоречия.

По его словам, Москва настроена на то, чтобы добиваться улучшения отношений с Вашингтоном и уже чувствует аналогичный настрой США.

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Источник: РИА Новости
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