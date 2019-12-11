Трамп получил приглашение от Путина посетить Россию по случаю 75-летия Победы

Вашингтон, 11 декабря. Президент США Дональд Трамп получил приглашение от президента Российской Федерации Владимира Путина посетить торжественные мероприятия, посвященные 75-летию Дня Победы в Москве. Американский лидер в данный момент рассматривает приглашение, сообщает глава МИД России Сергей Лавров, который 10 декабря беседовал с Трампом в Вашингтоне.

«Президент Путин пригласил президента Трампа на торжества по случаю Дня Победы 9 мая следующего года в Москве на их встрече в Японии на полях G20 в июне этого года. Сегодня по поручению президента я подтвердил это приглашение. Президент Трамп его рассматривает», — передает министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Также Лавров выразил надежду, что если представится возможность, то с американским президентом можно будет провести полноформатную двустороннюю беседу.

Как говорит помощник президента РФ Юрий Ушаков, приезд Дональда Трампа на День Победы будет зависеть от решения администрации США и графика американского президента.

«Вы знаете из сообщений СМИ и, в том числе, твитов самого Трампа, что Америка рассматривает наше предложение об участии президента в торжественных мероприятиях 9 мая в Москве. Мы еще подтверждение от них еще не получали, но такая возможность, как мне представляется, существует», — говорит Юрий Ушаков.

По мнению Ушакова, на окончательное решение о приезде повлияет внутриполитическая ситуация в Америке.