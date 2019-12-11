Facebook отказал властям США в доступе к зашифрованным сообщениям

Вашингтон, 11 декабря. Американская корпорация Facebook уведомила министра юстиции США Уильяма Барра, что не станет предоставлять правоохранителям доступ к зашифрованным сообщениям в своих мессенджерах.

Как сообщает The New York Times, в письме представителей компании уточняется, что доступ американских властей к бэкдору (backdoor) может негативно сказаться на безопасности пользователей мессенджеров компании.

«Бэкдор, о котором вы (Уильям Барр) просите для правоохранительных органов, станет подарком для преступников, хакеров и репрессивных режимов, предоставив им доступ к нашим системам, а также сделает пользователей наших платформ более уязвимыми перед лицом реальных угроз», — говорится в сообщении компании.

Отметим, ранее о проблемах мессенджера WhatsApp, принадлежащего Facebook, рассказал создатель Telegram Павел Дуров. По его словам, «WhatsApp не только не защищает ваши сообщения, это приложение постоянно используется в качестве троянского коня для отслеживания фотографий и сообщений».

По мнению разработчика, «очень маловероятно, что кто-то может случайно допускать серьезные сбои в системе безопасности, такие удобные для слежки, на регулярной основе». Дуров призвал пользователей удалить со своих устройств WhatsApp.

Комментируя заявление Дурова, член комитет Госдумы по бюджету и налогам, депутат Евгений Федоров в беседе с Федеральным агентством новостей напомнил, что вся система социальных сетей создавалась Соединенными Штатами на базе военных программ. По его словам, компании получили огромную финансовую поддержку из американского бюджета для «обеспечения американского доминирования в мире, т. е. контроль за всеми гражданами, которые входят в однополярный мир».