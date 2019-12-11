Трамп на встрече с Лавровым призвал РФ урегулировать конфликт с Украиной

Вашингтон, 11 декабря. Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым призвал Россию решить «конфликт с Украиной». Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп предостерег от любого вмешательства России в американские выборы и призвал Россию урегулировать конфликт с Украиной», — говорится в сообщении.

Глава МИД России, комментируя итоги переговоров, сообщил о надежде Москвы на то, что, следуя предвыборным обещаниям, президент Украины Владимир Зеленский остановит военные действия в Донбассе.

Встреча президента США с главой МИД России прошла накануне в Вашингтоне. Разговор Трампа и Лаврова длился около 50 минут, сообщила «Газета.ру».

Американский президент отметил, что встреча была «очень хорошей» и выразил надежду на продолжение диалога в будущем. Трамп отметил, что обсуждались многие темы, в том числе торговля, Иран, КНДР, Договор о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), вмешательство в выборы и контроль над ядерными вооружениями.

Гражданская война на Украине вспыхнула в 2014 году после того, как Донбасс не согласился с пришедшим к власти в результате госпереворота руководством страны. Киев начал так называемую антитеррористическую операцию (АТО), позднее переименованную в Операцию объединенных сил, против Донецкой и Луганской народных республик. По данным ООН, жертвами гражданской войны на Украине стали более 13 тысяч человек.

Руководство России неоднократно подчеркивало, что страна не является стороной конфликта на Украине и выступает за его урегулирование путем выполнения минских соглашений. Российская Федерация также продолжает опровергать обвинения американской стороны и настаивает на своей непричастности к «вмешательству» в американские выборы.