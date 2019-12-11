Трамп рассказал, что позволит укрепить торговые отношения США и России

Вашингтон, 11 декабря. Американский президент Дональд Трамп во время переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что налаживание отношений с РФ позволит укрепить торговлю между государствами, передает пресс-служба президента США.

«Президент отметил, что улучшение отношений с Российской Федерацией позволит расширить торговлю между странами», — сказано в сообщении Белого дома.

Также в поддержку рациональности партнерских отношений с Россией высказался и глава МИД РФ Сергей Лавров.

«У нас нет причин сомневаться в том, что президент Трамп понимает выгоду для американцев, для американского бизнеса, для США в целом и для ситуации в мире от добрых отношений между Соединенными Штатами и Российской Федерацией», — дал комментарий на пресс-конференции после переговоров Сергей Лавров.

Однако не все американские политики настроены на более тесное сотрудничество с РФ. Как сообщается, переговоры главы МИД России и президента Соединенных Штатов Америки прокомментировал известный конгрессмен Адам Шифф, который назвал встречу Лаврова и Трампа «победой российской пропаганды».

На это высказывание члена Демократической партии США Сергей Лавров выразил недоумение. По его словам, абсурдность позиции Шиффа очевидна для любого адекватно мыслящего человека.

«Если господин Шифф так характеризует элементарные для любой другой страны контакты на уровне министров иностранных дел и факт приема министра иностранных дел президентом страны-хозяйки ... Может, скоро наших дипломатов обвинят в том, что мы допинг принимаем, и потребуют нас привлекать к уголовному наказанию», — отреагировал на выпады конгрессмена глава МИД России.

Также отличился и лидер демократов в сенате США Чак Шумер. Он назвал встречу Трампа и Лаврова «секретной», так как на ней отсутствовали представители прессы.