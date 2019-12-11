Трамп обсудил с Лавровым тему «вмешательства РФ» в американские выборы

Вашингтон, 11 декабря. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп во время встречи с российским министром иностранным дел Сергеем Лавровым затронул тему «вмешательства России» в президентские выборы в США, передает пресс-служба Белого дома.

«Президент Трамп предостерег Россию от любых попыток вмешательства в выборы Соединенных Штатов и призвал Россию разрешить конфликт с Украиной», — сообщила по итогу закрытых переговоров Трампа и Лаврова пресс-служба Белого дома.

Российская Федерация продолжает опровергать обвинения американской стороны и настаивает на своей непричастности к «вмешательству» в американские выборы, а также подчеркивает, что ситуация в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, и Россия не является одной из его сторон.

Американский президент отметил, что встреча с главой МИД Российской Федерации была «очень хорошей» и выразил надежду на продолжение диалога в будущем.

«Только что провел очень хорошую встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и представителями России. Обсудили много тем, включая торговлю, Иран, КНДР, Договора о сокращении наступательных вооружений, контроль над ядерными вооружениями и вмешательство в выборы. Жду продолжения нашего диалога в ближайшем будущем!» — оставил пост у себя в Twitter американский лидер.

Также согласно сообщениям пресс-службы Белого дома, Трамп призывал Россию подержать американские усилия по Ирану и КНДР.

«Дональд Трамп призвал Российскую Федерацию поддержать усилия Соединенных Штатов Америки в том, чтобы не допустить Иран до разработки ядерного оружия и обеспечить денуклеаризацию Северной Кореи», — сообщает пресс-служба президента США.

Как передает «Газета.ру», стороны вели переговоры за закрытой дверью в течение 50 минут.