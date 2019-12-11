Лавров пригласил Помпео в Россию

Вашингтон, 11 декабря. Министр иностранных дел России Сергей Лавров пригласил главу Госдепартамента США Майка Помпео посетить РФ с визитом. С соответствующим заявлением глава МИД выступил на пресс-конференции по итогам встречи с госсекретарем.

«Я приглашаю его в удобное время посетить Российскую Федерацию», — заявил Лавров.

Помпео поблагодарил российского коллегу за приглашение.

Лавров накануне прибыл с рабочим визитом в США, сообщила «Газета.ру». Министр встретился с главой внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов Майком Помпео и американским лидером Дональдом Трампом.

По итогам переговоров с главой Госдепартамента Лавров отметил, что Россия будет продолжать диалог с США и искать возможности нормализовать отношения. По словам российского министра, нынешний уровень отношений между странами не соответствует интересам как Москвы и Вашингтона, так и мира в целом.

Лавров отметил, что Россия и США имеют разные взгляды на некоторые вещи и рассчитывать на то, что получится одномоментно добиться взаимопонимания – наивно. Но глава МИД РФ подчеркнул, что американские партнеры разделяют точку зрения на невозможность сохранения ситуации, когда между двумя ядерными державами накапливаются противоречия.

«Поэтому мы будем продолжать диалог, у нас есть для этого обоюдная готовность, и вместе искать возможности нормализации двусторонних отношений», — отметил министр.

По его словам, Москва настроена на то, чтобы добиваться улучшения отношений с Вашингтоном и уже чувствует аналогичный настрой США.