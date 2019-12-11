«Зенит» потерпел поражение в матче с «Бенфикой» и покинул Лигу чемпионов

Лиссабон, 11 декабря. Петербургский «Зенит» потерпел поражение в игре против португальского клуба «Бенфика» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Бенфики».

Матч проходил на лиссабонском стадионе «Да Луш».

Первый гол забил Серви на 47-й минуте. Второй – Пицци на 58-й. Третье очко португальская команда получила после автогола Азмуна на 79-й минуте.

По итогам шести туров группового матча «Зенит» покинул Лигу чемпионов, оказавшись на четвертом месте, так как «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» находится на третьем месте в группе и продолжит выступление в play-off Лиги.

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