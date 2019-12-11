Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Спорт
  /  Обновлено: 

«Зенит» потерпел поражение в матче с «Бенфикой» и покинул Лигу чемпионов

45
0 Оставить комментарий

«Зенит» потерпел поражение в матче с «Бенфикой» и покинул Лигу чемпионов

Лиссабон, 11 декабря. Петербургский «Зенит» потерпел поражение в игре против португальского клуба «Бенфика» в матче группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу «Бенфики».

Матч проходил на лиссабонском стадионе «Да Луш».

Первый гол забил Серви на 47-й минуте. Второй – Пицци на 58-й. Третье очко португальская команда получила после автогола Азмуна на 79-й минуте.

По итогам шести туров группового матча «Зенит» покинул Лигу чемпионов, оказавшись на четвертом месте, так как «Лион» и «РБ Лейцпиг» сыграли вничью со счетом 2:2. «Бенфика» находится на третьем месте в группе и продолжит выступление в play-off Лиги.

Ранее сине-бело-голубые победили столичный «Спартак» в домашнем матче 18-го тура чемпионата России по футболу со счетом 1:0, пишет RT.

infox - new
Источник: Коммерсантъ
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров