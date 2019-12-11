Лавров заявил о готовности России продлить СНВ-3 «хоть сегодня»

Вашингтон, 11 декабря. Россия готова хоть сегодня продлить договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), слово остается за американскими коллегами. Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майком Помпео.

Министр напомнил, что президент России на днях в очередной раз подтвердил готовность страны договориться о продлении договора СНВ-3. Это требуется, чтобы снять напряженность в мировом сообществе по поводу возможного окончания действия последнего инструмента контроля над вооружениями между Москвой и Вашингтоном.

«Мы, как я сказал, готовы на это хоть сегодня, слово за нашими американскими коллегами», — заявил Лавров.

Ранее на очередном совещании по оборонной тематике президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова до конца года без предварительных условий продлить договор СНВ-3, сообщила «Газета.ру».

Глава государства напомнил, что срок действия соглашения подходит к концу. По его словам, все предложения Москвы по продлению действия документа лежат на столе, однако никакой реакции от партнеров получено пока не было. Владимир Путин на совещании снова подтвердил позицию России по данному соглашению.

Договор СНВ-3 был подписан Россией и США в 2010 году. Срок действия соглашения составляет 10 лет — до 5 февраля 2021 года, если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Также предусмотрена возможность продлить действие документа по обоюдному согласию сторон не более чем на пять лет — до 2026 года.

Пока Вашингтон не заявлял о намерении продлить договор. Президент США Дональд Трамп отмечал, что следует заключить новое трехстороннее ядерное соглашение с участием Китая. Но эту идею отвергли в Пекине.