Лавров дал оценку встрече с Трампом

Вашингтон, 11 декабря. Встреча с американским президентом Дональдом Трампом прошла в атмосфере взаимопонимания, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

«Встреча, я считаю, прошла в атмосфере взаимопонимания в том, что касается вклада стран в дело мира», — заявил глава российского МИД на пресс-конференции в посольстве РФ в США.

По словам Сергея Лаврова, стороны обсудили ряд актуальных проблем и выразили заинтересованность в сотрудничестве.

«Мы понимаем внутреннюю ситуацию в США, но с обеих сторон есть заинтересованность работать в тех областях, где мы можем добиваться результатов», — подчеркивает российский министр.

После встречи с Сергеем Лавровым, президент США Дональд Трамп отметил, что налаживание отношений с Российской Федерацией позволит укрепить торговлю между государствами.

«Президент (Дональд Трамп. — Прим. ФАН) отметил, что улучшение отношений с Россией позволит расширить торговлю между странами», — гласит сообщение от Белого дома.

Как сообщает глава российского МИД, Россия предложила Соединенным Штатам Америки «любой вариант» продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Американский президент, в свою очередь заявил, что Вашингтон поддерживает данную инициативу, но при условии, что в сделку по контролю над вооружениями войдет и Китайская Народная Республика.

«Президент Дональд Трамп также отметил, что поддерживает эффективный режим глобального контроля над вооружениями, который включил бы не только Российскую Федерацию, но и Китай», — сообщают в Белом доме.

Как сообщает «Газета.ру», американский президент получил приглашение от российской стороны посетить предстоящий День Победы 9 мая 2020 года. Дональд Трамп в настоящий момент рассматривает предложение.