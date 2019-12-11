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Оппозиция в Раде обвинила офис Зеленского в искажении перевода коммюнике саммита в Париже

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Оппозиция в Раде обвинила офис Зеленского в искажении перевода коммюнике саммита в Париже

Киев, 11 декабря. Украинская партия «Оппозиционная платформа – За жизнь» обвинила офис президента Украины Владимира Зеленского в фальсификации международного документа – итогового коммюнике встречи лидеров «нормандской четверки», саммит которой состоялся в этот понедельник в Париже.

«Оппозиционная платформа» провела детальный разбор перевода документа на украинский, который был опубликован на официальном портале президента страны. По итогам анализа было опубликовано официальное заявление на сайте партии.

Как заявили в политической партии, в той части, где упоминается особый порядок местного самоуправления отдельных районов Донецкой и Луганской областей в соответствии с Минскими соглашениями, наблюдается «откровенная манипуляция». Согласно выводу «Оппозиционной платформы», опубликованная президентским офисом версия содержит подмену текста и сужение понятий. Вместо выражений «правовые аспекты» и «особый статус», которые используются в английской и русской версии, команда Зеленского использует название самого закона «Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», хотя его принятием процедура конституционной реформы ограничиваться не должна.

В партии напомнили, что «Минские соглашения» предполагают как принятие законов об амнистии и выборах, так и принятие поправок в Конституцию страны. Таким образом, Киев, по мнению оппозиции, сознательно исказил итоговый документ парижского саммита, пишет «Газета.ру».

9 декабря в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины. Главной темой встречи стало урегулирование гражданской войны на Украине.

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Источник: Российская газета
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