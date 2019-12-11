Лавров заявил, что действия Конгресса США не остановят «Северный поток —2»

Вашингтон, 11 декабря. Действия Конгресса США не остановят ни «Северный поток — 2», ни «Турецкий поток», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам официального визита в США.

Лавров во вторник прибыл в Вашингтон. Визит, который был подготовлен в сжатые сроки, проходит на фоне очередного витка напряженности в российско-американских отношениях, а также в разгар слушаний по импичменту Дональду Трампу. Министр провел встречи с госсекретарем США Майком Помпео и Трампом.

«Конгресс сейчас буквально обуревает желанием сделать все, чтобы разрушить наши отношения. Дело, начатое администрацией (экс-президента Барака) Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападкам, мы знаем, как реагировать на них. Уверяю вас, что ни «Северный поток — 2», ни «Турецкий поток» не остановятся», — подчеркнул Лавров.

???? Пресс-конференция С.В.Лаврова по итогам визита в США https://t.co/imGaJmXuJV — МИД России ???????? (@MID_RF) December 10, 2019

Проект «Северный поток — 2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей производительностью 55 миллиардов кубометров газа ежегодно от побережья России через Балтийское море до Германии. Работы планируют завершить в 2019 году, сейчас они идут в соответствии с графиком. Что касается «Турецкого потока», он напрямую соединит газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России и обеспечит надежные поставки энергии в Турцию, Южную и Юго-Восточную Европу.

Против строительства трубопровода «Северный поток — 2» активно выступают Украина и США. Вашингтон стремится продавать Европе свой сжиженный природный газ, а Киев боится потерять огромную прибыль от транзита российского газа в Европу.

Во вторник стало известно, что Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Чтобы документ вступил в силу, его должен подписать президент США.

Американский военный бюджет предполагает «защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами». Ране сообщалось, то конгрессмены надеются благодаря данным санкциям затормозить реализацию проекта на 12 месяцев.

Отметим, ранее глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст, в свою очередь, заявил, что если США введут санкции в отношении проекта, Берлину нужно подумать об ответных мерах, передавала «Газета.ру». Он подчеркнул, что Вашингтон «не касается» то, как в Германии формируют собственную энергетическую политику.