Москалькова выразила благодарность Путину за поддержку института омбудсменов

Москва, 11 декабря. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова поблагодарила президента РФ Владимиру Путину за поддержку института уполномоченных и понимание особенностей работы аппарата.

«Искренне благодарна Владимиру Владимировичу за поддержку нашего института, понимание всей сложности работы с такой тонкой, хрупкой материей как человеческая судьба», — написала Москалькова на своей странице в Instagram.

Во вторник Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. На встрече с омбудсменами поднимались важные социальные вопросы. В частности, глава государства пообещал, что российские власти продолжат практику индексации материнского капитала, исходя из уровня инфляции. Путин отметил, что не против использования маткапитала для оплаты сложных операций у детей, однако прежде всего государство должно защитить «фундаментальные для семьи вещи».

Кроме того, Путин заявил, что СПЧ должен обратить внимание на ситуацию в отечественном спорте и оказать необходимую поддержку по своему профилю.

По словам главы государства, СПЧ нужно поддерживать постоянный контакт со СМИ, более активно сотрудничать с Общественной палатой России, федеральными и региональными уполномоченными по правам человека, ребенка и по защите прав предпринимателей.