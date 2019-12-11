Президент Бразилии назвал Грету Тунберг «соплячкой»

Москва, 11 декабря. Президент Бразилии Жаир Болсонару назвал 16-летнюю эко-активистку из Швеции Грету Тунберг «соплячкой», которой уделяется слишком много внимания в медиа, в ответ на ее слова о гибели индейцев в бразильской части Амазонии.

8 декабря шведская эко-активистка прокомментировала события, которые произошли в бразильском штате Манаус, где два лидера коренного племени гуажажара были расстреляны из проезжавшего мимо автомобиля. На своей странице в Twitter Тунберг пожаловалась на то, что с коренными жителями жестоко расправляются за их попытки сохранить джунгли от вырубки. По ее мнению, то что мир молчит об этом, является позором.

«Грета сказала, что индейцы умерли, потому что защищали леса Амазонии. Удивительно, что пресса уделяет так много внимания такой соплячке, как она», — заявил бразильский президент Жаир Болсонару.

Болсонару отметил, что его волнуют «любые смерти», и что правительство Бразилии пытается препятствовать нелегальной вырубке леса в стране.

Юная активистка по традиции изменила описание в своем профиле в Twitter. Теперь в качестве подписи у нее красуется португальское слово «Pirralha», которым назвал ее президент Бразилии.

Как передает «Газета.ру», Тунберг уже меняла описание своей страницы на характеристику от президента России Владимира Путина. По его словам, Грета «добрая, но плохо информированная девочка». Также в качестве описания, у юной шведки был и комментарий от американского президента Дональда Трампа. Он назвал ее «очень счастливой девочкой, которая предвкушает светлое и прекрасное будущее». Обычно, в подписи ее профиля стоит следующая цитата: «16-летняя эко-активистка с синдромом Аспергера».

Шведская школьница Грета Тунберг стала известна после того, как в 2018 году она пропускала занятия в школе, чтобы приходить к зданию парламента своей страны и призывать правительство к борьбе с изменением климата. Ее инициатива вылилась в создание международного движения климатических забастовок FridaysForFuture.

Согласно выводам Межправительственной группы экспертов по изменению климата, населению Земли требуется значительно снизить выбросы углекислого газа в атмосферу, чтобы не допустить потепления на полтора градуса. Но на данный момент только 12 государств подтвердили свои обязательства по уменьшению выбросов.