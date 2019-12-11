Саммит в Париже открыл новые возможности для урегулирования в Донбассе, заявил МИД Украины

Берлин, 11 декабря. Результаты саммита в «нормандском формате» в Париже открывают возможность для мирного урегулирования конфликта в Донбассе, заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

«Мы сделали важный шаг в направлении постоянного перемирия, освобождения незаконно задержанных украинцев и возвращения оккупированных областей Украине», — заявил министр в интервью германской медиагруппе Funke.

Теперь, по мнению украинского министра, стоит «следить за тем, как Россия выполнит все обязательства, которые она взяла на себя во время «нормандского саммита».

Встреча «нормандской четверки» состоялась накануне в Париже впервые за последние три года. В переговорах, посвященных урегулированию ситуации на востоке Украины, приняли участие российский лидер Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и украинский президент Владимир Зеленский.

Лидеры четырех стран выступили за внесение изменений в конституцию Украины на основе «формулы Штайнмайера», заявили о приверженности Минским соглашениям по Донбассу, а также договорились о принятии срочных мер по стабилизации ситуации в зоне конфликта на юго-востоке страны, передавал RT.

Советник главы ЛНР, представитель республики в политической подгруппе Родион Мирошник сообщил «Известиям», что договоренности «нормандской четверки» о дальнейшем разведении сил и средств в Донбассе на трех новых участках, а также согласование обмена удерживаемыми лицами будут обсуждаться 18 декабря на заседании трехсторонней контактной группы в Минске.