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Генсек ООН призвал «нормандскую четверку» удвоить усилия по урегулированию на Украине

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Генсек ООН призвал «нормандскую четверку» удвоить усилия по урегулированию на Украине

Нью-Йорк, 11 декабря. ООН поддерживает саммит «нормандской четверки» и приветствует усилия его участников для урегулирования кризиса на Украине. С таким заявлением выступил генсек ООН Антониу Гутерреш.

Он заявил, что приветствует итоги встречи в «нормандском формате», которая состоялась в минувший понедельник в Париже. Кроме того, Гутерреш призвал все стороны активнее двигаться к урегулированию конфликта на Украине.

«Генеральный секретарь приветствует итоги встречи лидеров Франции, Германии, России и Украины («нормандской четверки»), состоявшейся вчера в Париже», — сказано в заявлении официального представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика.

Как отметил Дюжаррик, генсек ООН подтвердил, что всемирная организация продолжит оказывать поддержку «нормандской четверки», трехсторонней контактной группы ОБСЕ и СММ ОБСЕ на Украине.

9 декабря в Париже состоялся саммит в «нормандском формате» с участием лидеров России, Франции, Германии и Украины. Главной темой встречи стало урегулирование гражданской войны на Украине.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против жителей Донбасса, которые провозгласили независимость региона после государственного переворота в Киеве. По данным ООН, с начала гражданской войны на Украине погибли более 14 тысяч человек, еще 23,5 тысячи получили ранения.

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Источник: РИА Новости
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