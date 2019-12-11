В МВД предложили упростить получение гражданства РФ для украинцев и белорусов

Москва, 11 декабря. Заместитель министра внутренних дел РФ Игорь Зубов выступил с предложением отменить собеседование при приеме в гражданство РФ для граждан Украины и Белоруссии, свободно говорящих по-русски.

Он представил проект закона, согласно которому граждане Украины и Белоруссии, свободно владеющие русским, будут освобождены от собеседования при подаче личного заявления о приеме в гражданство.

«Факт свободного владения соискателями российского гражданства русским языком будет фиксироваться при приеме заявления комиссионным актом и средствами аудиоконтроля», — заявил Зубов, выступая на заседании комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Он напомнил, что с мая 2014 года носителями русского языка признали более 80 тысяч соискателей гражданства. Из них 47 тысяч были украинцами, еще 800 – белорусами.

По словам Зубова, принятие данного закона позволит оптимизировать процедуру приема в российское гражданства как минимум 172 тысяч граждан Украины, а также 32 тысяч граждан Белоруссии, которые проживают в России и могут претендовать на получение гражданства.

Напомним, что президент России Владимир Путин 7 июля этого года подписал указ, согласно которому проживающие на территории Донецкой и Луганской областей украинцы могут в упрощенном порядке получать гражданство России, свидетельство о предоставлении временного убежища или удостоверение беженца. Мера распространяется и на имеющих разрешение на временное проживание или вид на жительство в России лиц без гражданства.