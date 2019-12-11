В Раде назвали саммит в Париже «ничьей в пользу Путина»

Киев, 11 декабря. Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко назвал результаты саммита «нормандского формата», состоявшегося в Париже, «ничьей в пользу Путина».

Первая за три года встреча лидеров стран «нормандской четверки» завершилась в ночь на 10 декабря. В рамках саммита также прошли и двухсторонние встречи представителей стран. Перед встречей в Париже, пресс-секретарь украинского президента Владимира Зеленского Юлия Мендель предостерегла украинцев, что «нормандские переговоры» могут оставить послевкусие разочарования.

«Ничья в пользу Путина. Шкура выделки не стоит. Ставка на «нормандский саммит», очную встречу и диалог с агрессором пока совсем не оправдала тех надежд, которые на нее возлагались. Надеюсь, что это заставит Владимира Зеленского скорректировать свою тактику по достижению мира», — пишет Алексей Гончаренко в авторской колонке для «Украинской правды».

По мнению депутата Рады, большая часть украинской общественности продолжит сопротивляться и не согласится на уступки, переходящие так называемые «красные линии» — те, которые отразятся на суверенитете страны.

Гончаренко отмечает, что «Украина не сдается, но нуждается в международной поддержке от своих союзников на всех площадках».

Как сообщает «Газета.ру», по итогам саммита «нормандской четверки» Ангела Меркель без особого энтузиазма призналась Владимиру Путину что он «победитель». Однако по мнению украинского президента Владимира Зеленского, переговоры Украины и РФ окончились «ничьей».

По итогам саммита в Париже лидеры стран «нормандской четверки» согласовали коммюнике. В документе прописано, что Минские договоренности остаются базисом для работы «нормандского формата». Также в коммюнике сказано, что к концу марта 2020 года стороны должны провести разведение сил в трех новых точках и открыть новые пункты пропуска на границе в течение 30 дней. Кроме этого, страны «четверки» призвали контактную группу провести обмен пленными по принципу «всех на всех» до конца 2019 года, а также обеспечить Красному Кресту «полный и безусловный доступ ко всем удерживаемым лицам».

Очередная встреча в «нормандском формате» состоится через четыре месяца. Исходя из коммюнике, одной из основной тем для обсуждения станет проведение местных выборов в Донбассе.