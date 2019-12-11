Лавров напомнил Помпео, что Россия выдает визы американцам без задержек

Вашингтон, 11 декабря. Россия, в отличие от США, выдает визы американским гражданам без задержек, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам встречи с американским коллегой Майком Помпео.

Лавров напомнил, что российские граждане для получения визы США в Москве вынуждены ждать собеседование по 300 дней, во Владивостоке — 40, в Екатеринбурге — более 30. По словам министра, американские дипломаты объясняют это тем, «что после того, как были установлены квоты, у них все консульские сотрудники уехали».

«У нас тоже пришлось резать по живому и многие консульские сотрудники уехали, но в нашей ситуации ни одного случая удлинения срока выдачи виз не произошло. Все визы выдаются точно так же, в те же сроки, что и до этого неприятного развития ситуации в наших двусторонних отношениях», — подчеркнул Лавров.

Глава МИД РФ отметил, что колоссальные перспективы от сотрудничества РФ и США можно достигнуть только, когда люди смогут беспрепятственно посещать страны друг друга.

Помпео отметил, что страны действовали в соответствии с Венской конвенцией.

«Мы работаем над тем, чтобы быть уверенными в том, что какие бы у нас проблемы ни были, мы сможем их решить», — резюмировал он.

Напомним, очередной виток визового скандала возник с начала работы 74-й сессии Генассамблеи ООН, когда США отказали в выдаче виз 18 российским делегатам, в том числе тем, которые должны были принять участие в неделе высокого уровня. Этот вопрос был поднят на экстренном заседании организации по отношениям ООН со страной пребывания. Вывод о нарушении Соединенными Штатами обязательств вошел в итоговый доклад комитета, передавал RT.

Вскоре стало известно, что Вашингтон не выдал визы директору департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову и членам делегации Федерального казначейства России. Представители российского казначейства собирались участвовать в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев подчеркнул, что отказ российской делегации в американских визах наносит удар по двусторонним отношениям и не останется без последствий.