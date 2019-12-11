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Меркель назвала Путина победителем саммита «нормандской четверки»

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Меркель назвала Путина победителем саммита «нормандской четверки»

Париж, 11 декабря. Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала ход саммита «нормандской четверки» в Париже одной фразой, которую она сказала российскому президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает специальный корреспондент издания «Коммерсантъ» Андрей Колесников

Журналист рассказал, что когда главы стран-участниц «нормандского формата» направлялись на совместную пресс-конференцию, канцлер Германии коротко сказала Путину «Сегодня ты победитель…».

В то же время, президент Украины Владимир Зеленский оценил исход саммита, как «ничью».

«Сейчас правильно быть дипломатом. Давайте говорить: пока что «ничья», — заявил он.

Встреча «нормандской четверки» состоялась накануне в Париже впервые за последние три года. В переговорах, посвященных урегулированию ситуации на Юго-Востоке Украины приняли участие российский лидер Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон и украинский президент Владимир Зеленский.

Стороны обсудили ситуацию в Донбассе и дальнейшую реализацию Минских соглашений.

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Источник: Коммерсантъ
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