Лавров заявил о сотрудничестве с США по урегулированию ситуации в Ливии

Вашингтон, 11 декабря. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация и США заинтересованы в более тесных контактах для урегулирования обстановки в Ливии. Также Лавров отметил, что Россия и Америка сотрудничают в урегулировании конфликта в Йемене и палестино-израильской ситуации.

«Говорили мы об очагах напряженности на Ближнем Востоке, на севере Африки, там их немало. В частности, у нас есть общая заинтересованность в более тесном диалоге по ливийскому урегулированию. Мы сотрудничаем и по ситуации вокруг Йемена. И, конечно, очень важно держать в поле зрения палестино-израильское урегулирование, которое откровенно буксует и находится в критическом состоянии», — заявил глава МИД Российской Федерации по итогам встречи с американским госсекретарем Майком Помпео.

Как передает RT, Сергей Лавров отметил, что переговоры с Помпео прошли в деловом и откровенном ключе.

«Мы говорили по-деловому, откровенно и старались не только слушать, но и слышать друг друга», — заявил глава МИД Российской Федерации.

Российский министр иностранных дел подчеркнул, что несмотря на то, что у России и Америки разные взгляды на ряд вещей, стороны выразили готовность продолжать взаимодействие. По словам Лавров, суть дипломатии и заключается в том, чтобы без ущерба для принципиальных интересов находить решения, которые смогут продвигать конструктивное взаимодействие.

В настоящее время западная часть Ливии контролируется боевиками так называемого Правительства национального согласия, искусственно сформированного при поддержке лишь 12 стран — участниц ООН. Восточная часть страны находится под контролем законного правительства Ливии, которое было признано многими арабскими государствами.

Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара проводит контртеррористическую операцию «Аль-Карама», главной целью которой является освобождение Ливии от террористов ПНС, захвативших западную часть республики после государственного переворота в 2011 году. Войска Хафтара намерены освободить ливийскую столицу Триполи и северо-западные районы страны от боевиков.