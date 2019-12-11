Лавров констатировал рост товарооборота с США, несмотря на санкции

Вашингтон, 10 декабря. Торговый оборот между Россией и Соединенными Штатами увеличился при президенте Дональде Трампе до 27 млрд долларов, несмотря на санкции, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам встречи с американским коллегой Майком Помпео.

«Несмотря на санкции, которые, как известно, вредят всем, торговля двусторонняя при президентстве Дональда Трампа уверенно росла — с уровня в 20 млрд долларов, на который этот объем торговый низвел президент Обама, президент США по итогам этого года помог достичь уровня в 27 млрд, это почти на одну треть увеличение», — заявил Лавров.

Министр подчеркнул, что эти цифры означают новые рабочие места как в РФ, так и в США, а также рост прибыли производителей.

«Думаю, что если придать такой кооперации дополнительные стимулы, то результаты будут еще более взаимовыгодными», — добавил он.

Отношения США и РФ обострились на фоне украинского кризиса в 2014 году. Вашингтон и его западные союзники неоднократно вводили и продлевали в отношении Москвы санкции на различных уровнях. К примеру, ранее в понедельник стало известно, что Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Американский военный бюджет предполагает «защиту европейской энергетической безопасности путем введения санкций, связанных с российскими энергетическими трубопроводами».

А несколькими днями ранее Министерство финансов США ввело санкции против семи российских компаний и семнадцати физлиц, которые по мнению американского ведомства, были замешаны в киберпреступлениях.

При этом на совместной пресс-конференции с Помпео Лавров подчеркнул, что отношения России и США не должны становиться на паузу. Как передавала «Газета.ру», он отметил, что стороны единогласно решили, что нельзя приостанавливать отношения или же откладывать общение по актуальным проблемам.