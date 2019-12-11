Аваков озвучил свой план по взятию под контроль границы между РФ и Украиной

Киев, 11 декабря. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что Киев мог бы взять под контроль границу между Украиной и Россией в Донбассе за два дня до выборов в ДНР и ЛНР. С таким комментарием он выступил в эфире телеканала Hromadske.

Он заявил, что украинские силы будут постепенно занимать небольшие участки границы, а за два дня до выборов в Донбассе – полностью возьмут ее под контроль.

«Вот у нас есть 408 километров границы, мы будем каждый день уменьшать, и за день до выборов раз — и вся граница у нас под контролем», — сказал Аваков.

Напомним, что лидеры «нормандской четверки» завершили переговоры в Париже. В общей сложности они длились около 5,5 часов, включая 1,5-часовой перерыв на двустороннее общение президентов России и Украины. Президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Украины Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон выразили приверженность установлению полноценного перемирия в Донбассе до конца 2019 года и всестороннему выполнению соглашения о прекращении огня, о чем сообщается в тексте итогового коммюнике саммита, распространенного во вторник Елисейским дворцом. Участники саммита поддержали план по разведению сил на трех новых участках в Донбассе до конца марта 2020 года, а также об обмене военнопленными по принципу «всех на всех» в этом году.