Пушков назвал «неуместным цинизмом» шутку Уткина про смерть Лужкова

Москва, 10 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал «неуместным цинизмом» запись комментатора Василия Уткина о кончине бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Уткин разместил в своем Twitter запись, в которой пошутил, что смерть онкологии солистки группы Roxette Мари Фредрикссон может быть связана с кончиной Юрий Лужкова.

«Крайне неуместный цинизм. Отвратительно», — написал Пушков в ответ на эту запись.

Другие пользователи Twitter тоже не оценили иронии спортивного комментатора.

Это уже перебор, Василий. Человек страдал от тяжелейшей болезни, а Вы говорите об этом с сарказмом. Сарказм уместен, но не в таких случаях. P.S. Не являюсь поклонником ни Roxette ни Лужкова — Paul Kaznarskiy (@Kerwant1982) December 10, 2019

Решил поострить, зачем уж так низко падать — timur_gainulin (@tgainulin) December 10, 2019

Василий, это перебор. Неуместное сравнение, имхо конечно. — Mayor Payne (@Allfrey85_at) December 10, 2019

Напомним, что в этот вторник в Мюнхене на 84-м году жизни умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Он руководил Москвой с июня 1992-го по сентябрь 2010 года. После отставки Лужков занялся пчеловодством. По предварительным данным, бывший московский градоначальник скончался во время операции на сердце. Свои соболезнования в Twitter уже выразил нынешний мэр столицы Сергей Собянин.