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Пушков назвал «неуместным цинизмом» шутку Уткина про смерть Лужкова

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Пушков назвал «неуместным цинизмом» шутку Уткина про смерть Лужкова

Москва, 10 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал «неуместным цинизмом» запись комментатора Василия Уткина о кончине бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.

Уткин разместил в своем Twitter запись, в которой пошутил, что смерть онкологии солистки группы Roxette Мари Фредрикссон может быть связана с кончиной Юрий Лужкова.

«Крайне неуместный цинизм. Отвратительно», — написал Пушков в ответ на эту запись.

Другие пользователи Twitter тоже не оценили иронии спортивного комментатора.

Напомним, что в этот вторник в Мюнхене на 84-м году жизни умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Он руководил Москвой с июня 1992-го по сентябрь 2010 года. После отставки Лужков занялся пчеловодством. По предварительным данным, бывший московский градоначальник скончался во время операции на сердце. Свои соболезнования в Twitter уже выразил нынешний мэр столицы Сергей Собянин.

 

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Источник: РИА Новости
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