Пушков назвал «неуместным цинизмом» шутку Уткина про смерть Лужкова

Москва, 10 декабря. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков назвал «неуместным цинизмом» запись комментатора Василия Уткина о кончине бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Уткин разместил в своем Twitter запись, в которой пошутил, что смерть онкологии солистки группы Roxette Мари Фредрикссон может быть связана с кончиной Юрий Лужкова.
«Крайне неуместный цинизм. Отвратительно», — написал Пушков в ответ на эту запись.
Другие пользователи Twitter тоже не оценили иронии спортивного комментатора.
Это уже перебор, Василий. Человек страдал от тяжелейшей болезни, а Вы говорите об этом с сарказмом. Сарказм уместен, но не в таких случаях. P.S. Не являюсь поклонником ни Roxette ни Лужкова— Paul Kaznarskiy (@Kerwant1982) December 10, 2019
Решил поострить, зачем уж так низко падать— timur_gainulin (@tgainulin) December 10, 2019
Василий, это перебор. Неуместное сравнение, имхо конечно.— Mayor Payne (@Allfrey85_at) December 10, 2019
Напомним, что в этот вторник в Мюнхене на 84-м году жизни умер экс-мэр Москвы Юрий Лужков. Он руководил Москвой с июня 1992-го по сентябрь 2010 года. После отставки Лужков занялся пчеловодством. По предварительным данным, бывший московский градоначальник скончался во время операции на сердце. Свои соболезнования в Twitter уже выразил нынешний мэр столицы Сергей Собянин.
Крайне неуместный цинизм. Отвратительно. https://t.co/jfDLJ3ZekL— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) December 10, 2019