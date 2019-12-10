Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Арестован гендиректор петербургского «Метростроя»

128
0 Оставить комментарий

Арестован гендиректор петербургского «Метростроя»

Санкт-Петербург, 10 декабря. Дзержинский районный суд Петербурга вынес решение об аресте генерального директора ОАО «Метрострой» Николая Александрова по обвинению в присвоении или растрате в особо крупном размере.

Суд арестовал Александрова до 8 февраля 2020 года, передает РИА Новости. Своей вины на заседании суда глава «Метростроя» не признал и просил оставить его под домашним арестом и разрешить внести залог. В качестве залога Александров предложил нежилое помещение стоимостью 25 млн рублей.

«Адвокат утверждал, что нахождение Александрова под стражей непременно приведет к банкротству предприятия и к 4 тысячам безработных. Но доказать суду, что коллапс точно случится, адвокаты не смогли», — сообщили в пресс-службе судов города.

По версии следствия, в конце 2017 года Александров пытался похитить деньги компании «путем заключения фиктивного договора на поставку сырья под видом исполнения государственных контрактов». Ущерб оценивается в 178 млн рублей.

Суд также арестовал директора ООО «Безопасные технологии и развитие» Анатолия Болотова, который, по версии следствия, действовал вместе с Александровым.

infox - new
Источник: РИА Новости
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров