Лавров обсудил с Помпео вопрос об «украинском факторе» на американских выборах

Вашингтон, 10 декабря. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, вопрос об «украинском факторе» во время выборов американского президента в 2016 году, который сейчас обсуждается в ходе расследования в рамках импичмента Дональда Трампа, не имеет никакого отношения к России, что подтверждает абсурдность всех обвинений в адрес РФ.

В Соединенных Штатах на фоне слушаний по импичменту президента Трампа получила широкую огласку теория, согласно которой, вмешательство в выборы 2016 года и взлом сервером Демократической партии США совершила Украина, а не Российская Федерация.

«Вопрос по Украине и выборов в США в 2016 году, он к нам не имеет никакого отношения. Это вопрос между двумя суверенными государствами, но косвенно, наверное, он позволяет лучше понять абсурдность тех обвинений, которые в наш адрес выдвигались, будто мы вмешивались в выборы 2016 года», — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам встречи с государственным секретарем США Майком Помпео.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия или другое государство будет предпринимать шаги, направленные на подрыв американских демократических процессов, то Соединенные Штаты будут вынуждены предпринять ответные действия, передает RT.

Также Сергей Лавров сказал, что предложил американской стороне зафиксировать обязательства государств по невмешательству в дела друг друга.

«Мы не раз предлагали и сегодня в очередной раз напомнили зафиксировать взаимные обязательства о невмешательстве во внутренние дела друг друга по образцу обмена личными нотами, который состоялся в 1933 году, когда возобновлялись дипломатические отношения между СССР и США», — говорит глава МИД РФ.

Тогда американский президент Франклин Рузвельт предложил обменяться письмами с министром иностранных дел СССР Максимом Литвиновым. В письмах были зафиксированы взаимные обязательства не допускать вмешательства во внутренние дела друг друга, сообщает Лавров.